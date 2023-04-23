Основные усилия Россия, как и в предыдущие несколько недель, сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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За минувшие сутки наши воины отразили 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Какая ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григоровка, Хромово и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Россия вела наступление в районах Новокалинового: карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отразили атаки противника в районе Марьинки. Кроме этого, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку оккупантов в районе Марьинки: карта

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Большую Новоселку на Донетчине.

Что происходит на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Отметим, что аналитики ISW сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя отчет ISW, рассказала, что продолжается сложная работа. Она призвала набраться терпения и сохранять режим информационной тишины.

Карта боевых действий в Херсонской области

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и осуществил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфин, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

Силы обороны отработали по оккупантам