Основные усилия Россия, как и в предыдущие несколько недель, сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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За минувшие сутки наши воины отразили 58 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Какая ситуация на направлениях фронта
Карта боевых действий в Бахмуте
Россия вела наступление в районах Новокалинового: карта
Силы обороны отразили атаку оккупантов в районе Марьинки: карта
Что происходит на Юге
Отметим, что аналитики ISW сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что украинские силы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя отчет ISW, рассказала, что продолжается сложная работа. Она призвала набраться терпения и сохранять режим информационной тишины.
Карта боевых действий в Херсонской области
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
- Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов и еще два важных военных объекта противника.