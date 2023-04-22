Карта боевых действий 22 апреля / Коллаж 24 Канала
Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где Силы обороны отразили 53 атаки противника. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.
Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях. Российские войска не оцепили город.
По данным ISW, геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Дубово-Васильевки. Силы группы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города, продвинулись к Западу от железнодорожного пути вблизи станции и к Югу от станции.
Линия наступления вблизи Бахмута: показываем на карте