Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 апреля. 24 Канал анализирует карту боевых действий.

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Что происходит у Бахмута

Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и его окрестностях. Российские войска не оцепили город.

По данным ISW, геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Дубово-Васильевки. Силы группы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города, продвинулись к Западу от железнодорожного пути вблизи станции и к Югу от станции.

Линия наступления вблизи Бахмута: показываем на карте