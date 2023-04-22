Росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, де Сили оборони відбили 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.
Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та його околицях. Російські війська не оточили місто.
За даними ISW, геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на захід від Дубово-Василівки. Сили групи "Вагнера", ймовірно, захопили залізничну станцію Бахмут-2 у центрі міста, просунулися на Захід від залізничної колії поблизу станції та до колії на Південь від станції.