Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 22 квітня. 24 Канал аналізує карту бойових дій.

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Що відбувається біля Бахмута

Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та його околицях. Російські війська не оточили місто.

За даними ISW, геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на захід від Дубово-Василівки. Сили групи "Вагнера", ймовірно, захопили залізничну станцію Бахмут-2 у центрі міста, просунулися на Захід від залізничної колії поблизу станції та до колії на Південь від станції.

Російські пропагандисти заявили, що окупанти просунулися в Північному та Південному Бахмуті, а також начебто просунулися до Хромового на Захід від Бахмута і захопили позиції вздовж траси між Хромовим і Часовим Яром.

Один з російських "воєнкорів" стверджував, що російська війська захопили кількасотметрову ділянку шосе у невизначеному місці, але більшість російських військових блогерів пишуть, що росіяни фізично не відрізали шосе. Власник групи "Вагнера" Євген Пригожин також заперечив, що його бойовики оточили Бахмут.

Важливо! Попри те, що окупанти кажуть, що контролюють близько 80% міста – не відповідає дійсності. У Генштабі наголошують, що цей відсоток значно менший, а ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута, тривають важкі бої.

Лінія наступу поблизу Бахмута: показуємо на карті

Наступ на Авдіївку триває На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби відбито атаки противника в районі Мар'їнки. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Наступальні дій ворога біля Вугледару: карта На Куп'янському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.