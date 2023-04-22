Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 22 квітня. 24 Канал аналізує карту бойових дій.

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Що відбувається біля Бахмута

Окупанти продовжували наступати в Бахмуті та його околицях. Російські війська не оточили місто.

За даними ISW, геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на захід від Дубово-Василівки. Сили групи "Вагнера", ймовірно, захопили залізничну станцію Бахмут-2 у центрі міста, просунулися на Захід від залізничної колії поблизу станції та до колії на Південь від станції.

Лінія наступу поблизу Бахмута: показуємо на карті