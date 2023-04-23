Основні зусилля Росія, як і в попередні кілька тижнів, зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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За минулу добу наші воїни відбили 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Яка ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій у Бахмуті

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Росія вела наступ в районах Новокалинового: карта

На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар'їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Мар'їнки: карта

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Зазначимо, що аналітики ISW повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи звіт ISW, розповіла, що триває складна робота. Вона закликала набратися терпіння і зберігати режим інформаційної тиші.

Карта бойових дій на Херсонщині

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

Сили оборони відпрацювали по окупантах