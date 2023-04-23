Основні зусилля Росія, як і в попередні кілька тижнів, зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
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За минулу добу наші воїни відбили 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
Яка ситуація на напрямках фронту
Карта бойових дій у Бахмуті
Росія вела наступ в районах Новокалинового: карта
Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Мар'їнки: карта
Що відбувається на Півдні
Зазначимо, що аналітики ISW повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на Східному березі Херсонської області.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи звіт ISW, розповіла, що триває складна робота. Вона закликала набратися терпіння і зберігати режим інформаційної тиші.
Карта бойових дій на Херсонщині
Сили оборони відпрацювали по окупантах
- Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.
- Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об'єкти противника.