Деталі розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, варто довіряти достовірним джерелам інформації та розуміти, що таке висновки аналітиків, і що таке звіт про проведену бойову роботу.

Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна і приємна. Бо, реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Як наслідок – ми маємо потужні обстріли по Херсонському району,

– наголосила Гуменюк.

Вона пояснила, що ворог, натхненний такою інформацією, застосував інформаційну атаку та підключив артилерію і намагався довести всіма силами, що він ще утримує позиції.

"Саме такі наслідки має інформаційний вкид в умовах гібридної війни. Треба ретельно та виважено підходити до інформації. І повідомляти її, спираючись виключно на офіційні джерела", – підсумувала речниця ОК "Південь".

Що цьому передувало

Аналітики ISW в останньому звіті заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

На Херсонщині наразі зберігається дуже складна безпекова ситуація. В останні дні інтенсивність російських обстрілів там збільшилася. Раніше також повідомлялося, що окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків.