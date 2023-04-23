Детали рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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По ее словам, следует доверять достоверным источникам информации и понимать, что такое выводы аналитиков, и что есть отчет о проведенной боевой работе.

Уточненная информация, к сожалению, не очень утешительная и приятная. Ибо реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. Как следствие – мы имеем мощные обстрелы по Херсонскому району,

– подчеркнула Гуменюк.

Она объяснила, что враг, вдохновленный такой информацией, применил информационную атаку и подключил артиллерию и пытался доказать всеми силами, что он удерживает позиции.

"Именно такие последствия имеет информационный вброс в условиях гибридной войны. Надо тщательно и взвешенно подходить к информации. И сообщать ее, опираясь исключительно на официальные источники", – подытожила представительница ОК "Юг".

Что этому предшествовало

Аналитики ISW в последнем отчете заявили, что украинские военные, вероятно, заняли позиции на левом берегу Днепра Херсонской области.

На Херсонщине сейчас сохраняется очень сложная ситуация с безопасностью. В последние дни интенсивность русских обстрелов там увеличилась. Ранее также сообщалось, что оккупанты требуют от жителей Новой Каховки выселяться из домов.