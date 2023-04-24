Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, контрнаступление украинских защитников произойдет в любом случае.
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Сообщение ISW повлекло за собой обстрел Херсона
Гетман подчеркнул, что пресс-секретарь ОК "Юг" просила не комментировать данные Института изучения войны. Он подчеркнул, что аналитики анализировали данные от российских "военкоров", распространяющих пропаганду.
Это привело к мощным артиллерийским обстрелам Херсона со стороны врага. Таким образом россияне пытались остановить или ответить на наше наступление. Была ли высадка наших войск – нет официальной информации. В любом случае это произойдет, мы должны освобождать наши территории. Но это такая себе услуга от партнеров,
– подчеркнул он.
Майор запаса ВСУ уверен, что уже состоялись разговоры военно-политического командования Украины с ISW с просьбой ограничить определенную информацию, которая мешает наступлению украинских бойцов.
Гетман об информации от ISW: смотрите видео
ВСУ смогут освободить левый берег
Как отметил Алексей Гетьман, чтобы освободить левый берег Херсонской области, ВСУ должны построить плацдарм для того, чтобы расширять наступление. В последнее время Украина получила в частности технику, которая может строить понтонную переплавку.
"Мы можем построить понтонную переплавку, перевезти на левый берег достаточное количество военнослужащих, сил и средств, чтобы там совершить плацдарм, удержать его и затем из него развивать наступательные действия", – обяснил майор в запасе.
Военный эксперт считает, что у ВСУ достаточно средств для этого, но все будет зависеть от решений Генштаба. Он убежден, что наше контрнаступление начнется неожиданно для россиян.
Заявление ISW о ВСУ на левом берегу Херсона
- Аналитики института сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, подтверждающие, что ВСУ заняли позиции на левом берегу Херсонской области.
- Также в отчете говорилось: кадры указывают, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре на Север от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста.
- Кроме того, в Институте изучения войны заявили о панике российских пропагандистов, мол, это стало возможным из-за "слишком медленного темпа огня российской артиллерии, вызванного чрезмерной централизацией российского военного командования".
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что условия военной операции требуют тишины, пока ситуация не будет достаточно безопасной для наших военных. Она призвала набраться терпения относительно хороших новостей с левого берега Днепра в Херсонской области.
- Известно, что 23 апреля российские оккупанты сбросили на Херсонский район 5 авиабомб, после этого область массированно обстреляли из артиллерии. Ранены 3 местных жителя, еще 1 погиб.