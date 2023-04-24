Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, контрнаступление украинских защитников произойдет в любом случае.

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Сообщение ISW повлекло за собой обстрел Херсона

Гетман подчеркнул, что пресс-секретарь ОК "Юг" просила не комментировать данные Института изучения войны. Он подчеркнул, что аналитики анализировали данные от российских "военкоров", распространяющих пропаганду.

Это привело к мощным артиллерийским обстрелам Херсона со стороны врага. Таким образом россияне пытались остановить или ответить на наше наступление. Была ли высадка наших войск – нет официальной информации. В любом случае это произойдет, мы должны освобождать наши территории. Но это такая себе услуга от партнеров,

– подчеркнул он.

Майор запаса ВСУ уверен, что уже состоялись разговоры военно-политического командования Украины с ISW с просьбой ограничить определенную информацию, которая мешает наступлению украинских бойцов.

Гетман об информации от ISW: смотрите видео

ВСУ смогут освободить левый берег

Как отметил Алексей Гетьман, чтобы освободить левый берег Херсонской области, ВСУ должны построить плацдарм для того, чтобы расширять наступление. В последнее время Украина получила в частности технику, которая может строить понтонную переплавку.

"Мы можем построить понтонную переплавку, перевезти на левый берег достаточное количество военнослужащих, сил и средств, чтобы там совершить плацдарм, удержать его и затем из него развивать наступательные действия", – обяснил майор в запасе.

Военный эксперт считает, что у ВСУ достаточно средств для этого, но все будет зависеть от решений Генштаба. Он убежден, что наше контрнаступление начнется неожиданно для россиян.

Заявление ISW о ВСУ на левом берегу Херсона