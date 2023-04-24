В Институте изучения войны утром 24 апреля опубликовали традиционную сводку информации. Среди прочего, там намекнули, что вражеские воины в последние месяцы осуществляли безрезультатные тактические наступления и совсем "забыли" подготовиться к контрнаступлению наших защитников.

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Враг не имеет опыта обороны

Как пишут эксперты, российские оккупанты предпочитают небольшие фронтовые атаки, чтобы получить постепенные тактические успехи и укрепить эти самые небольшие успехи на ограниченных участках фронта. Собственно, такие операции не требуют особого вовлечения в процесс командования "второй армии мира".

В то же время оборонные маневры против широкомасштабного контрнаступления намного сложнее и потребуют привлеченной и тщательной отработки командования и управления большими подразделениями и большими территориями,

– убеждены в ISW.

Кроме того, в сообщении говорится, что украинские силы, которые будут осуществлять контрнаступление на большей площади территорий, чем сектора атак, на которых обычно сосредотачивались российские командиры.

Поэтому и вражеским генералам, очевидно, придется полагаться на все свои части и подразделения и привлекать их к обороне, что будет очень непросто.

Опыт боевых действий, который имеют большинство российских тактических и даже оперативных командиров, вряд ли хорошо подготовит их к вызовам, с которыми они могут столкнуться (при контрнаступлении ВСУ – 24 Канал),

– говорится в источнике.

Обратите внимание! Большинство российских подразделений на важных участках фронта укомплектовано мобиками, которых призвали в лавы "второй армии мира" после успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Эксперты уверяют, что у таких военных нет опыта оборонных операций.

Очевидно, русские оккупанты могли бы иметь определенный успех, если бы подразделения их армии были сплоченными и действовали вместе. Однако очень маловероятно, что это вообще возможно, ведь, как констатировали в ISW, все чаще можно услышать ропот бойцов "второй армии мира" по поводу ненадлежащих условий быта на фронте, пренебрежительного отношения к ним командиров и т.д.

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