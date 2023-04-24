"Хлопок" в оккупированном Крыму еще непременно будет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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"Ветер с нашей стороны, хлопок будет"
Представительница ОК "Юг" напомнила, что российские захватчики упорно рыли окопы во временно оккупированном Крыму. Они им понадобятся, ведь сезон "хлопка" уже начался и дальше он еще больше будет "расцветать".
Им же должны понадобиться окопы, не зря же рыли. Поэтому нужно оправдывать человеческий труд. Таким образом они (россияне – 24 Канал) уже должны получить первые семена и они увидели, что действительно ветер с нашей стороны, хлопок будет,
– подчеркнула Гуменюк.
Обратите внимание Это сезон "хлопка", а не курорта, – Гуменюк призвала оккупантов в Крыму привыкать к сиренам
Что известно о ночных взрывах в Севастополе
- Ночь 24 апреля во временно оккупированном Севастополе была очень неспокойной. В городе прогремели по меньшей мере два взрыва. В частности, их слышали около 03:31 и 3:44.
- Так называемая оккупационная "власть" уже пожаловалась на атаку надводных беспилотников.
- В сети распространяют видео взрывов. Также на кадрах раздается стрельба.
- Оккупационный "губернатор" уже успел заявить, что якобы потерь нет. Он добавил, что российский флот "отбил" нападение.