"Бавовна" в окупованому Криму ще обов'язково буде. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.
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"Вітер з нашого боку, бавовна буде"
Представниця ОК "Південь" нагадала, що російські загарбники завзято рили окопи в тимчасово окупованому Криму. Вони їм знадобляться, адже сезон "бавовни" вже розпочався і далі вона ще більше "розквітатиме".
Їм же ж мають знадобитися ті окопи, не даремно ж рили. Тому треба виправдовувати людський труд. Таким чином вони (росіяни – 24 Канал) вже мають отримати перше насіння і вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку, бавовна буде,
– підкреслила Гуменюк.
Зверніть увагу Це сезон "бавовни", а не курорту, – Гуменюк закликала окупантів в Криму звикати до сирен
Що відомо про нічні вибухи у Севастополі
- Ніч 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі була дуже неспокійною. У місті пролунали щонайменше два вибухи. Зокрема, їх чули близько 03:31 та 03:44.
- Так звана окупаційна "влада" вже поскаржилася на атаку надводних безпілотників.
- У мережі поширюють відео вибухів. Також на кадрах лунає стрільба.
- Окупаційний "губернатор" вже встиг заявити, що нібито втрат немає. Та додав, буцімто російський флот "відбив" напад.