Уже навіть російські загарбники усвідомлюють, що битви за Крим їм не уникнути, тому перекидають на півострів бойові підрозділи – себто готуються до оборони. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону запевнила, що цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога, – інформує 24 Канал.
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"Треба звикати до тривог"
Зі слів спікерки зрозуміло, що окупанти не зможуть цьогоріч ніжитись на пляжах поки ще загарбаного Криму. Їм у цьому заважатимуть два складники – "бавовна" та сирени. Власне, і до того, і до того краще бути підготовленим завчасно.
Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що там вони вже погралися з пісочком – на цьому їхні ігри закінчились. Цей сезон вже проголошено сезоном "бавовни", а не курорту. Тому до звуків повітряної тривоги їм треба звикати,
– констатувала Гуменюк.
Гуменюк про "бавовну" в Криму влітку 2023 року: дивіться уривок з телемарафону
Китай поставили на місце через позицію щодо Криму
- Згадаємо до цієї теми, що в цьому світі існують країни, які часом люблять підігравати російській пропаганді та "неоднозначно висловлюватись" щодо певних питань.
- Скажімо, не так давно посол Китаю у Франції Лу Шайє вирішив прямо не відповідати на питання стосовно того, чий Крим, а видав декілька тез про те, що "усе залежить від того, як дивитися на проблему", "усе не так просто" і, взагалі, нібито "півострів спершу був російським".
- Не забарились з реакцією на цей маразм в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк констатував, що ця так звана "історія Криму від Пекіна" є просто-таки абсурдом.