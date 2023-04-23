Уже навіть російські загарбники усвідомлюють, що битви за Крим їм не уникнути, тому перекидають на півострів бойові підрозділи – себто готуються до оборони. Водночас речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону запевнила, що цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога, – інформує 24 Канал.

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"Треба звикати до тривог"

Зі слів спікерки зрозуміло, що окупанти не зможуть цьогоріч ніжитись на пляжах поки ще загарбаного Криму. Їм у цьому заважатимуть два складники – "бавовна" та сирени. Власне, і до того, і до того краще бути підготовленим завчасно.

Думаю, що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що там вони вже погралися з пісочком – на цьому їхні ігри закінчились. Цей сезон вже проголошено сезоном "бавовни", а не курорту. Тому до звуків повітряної тривоги їм треба звикати,

– констатувала Гуменюк.

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