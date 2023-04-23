Уже даже русские захватчики осознают, что битвы за Крым им не избежать, поэтому перекидывают на полуостров боевые подразделения – то есть готовятся к обороне. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заверила, что этот сезон будет очень "хлопковым" для врага, – информирует 24 Канал.
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"Надо привыкать к тревогам"
Со слов спикера понятно, что оккупанты не смогут в этом году нежиться на пляжах пока еще захваченного Крыма. Им в этом будут мешать две составляющие – "хлопок" и сирены. Собственно, и к тому, и к тому лучше быть подготовленным заранее.
Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что там они уже играли с песочком – на этом их игры закончились. Этот сезон уже провозглашен сезоном "хлопка", а не курорта. Поэтому к звукам воздушной тревоги им нужно привыкать,
– констатировала Гуменюк.
Гуменюк о "хлопке" в Крыму летом 2023 года: смотрите отрывок из телемарафона
Китай поставили на место из-за позиции относительно Крыма
- Вспомним к этой теме, что в этом мире существуют страны, которые порой любят подыгрывать российской пропаганде и "неоднозначно высказываться" по определенным вопросам.
- Скажем, недавно посол Китая во Франции Лу Шайе решил прямо не отвечать на вопрос относительно того, чей Крым, а выдал несколько тезисов о том, что "все зависит от того, как смотреть на проблему", "все не так просто" и, вообще, якобы "полуостров сначала был русским".
- Не заставили себя ждать с реакцией на этот маразм в Офисе Президента. Советник председателя ОП Михаил Подоляк констатировал, что эта так называемая "история Крыма от Пекина" является просто абсурдом.