Уже даже русские захватчики осознают, что битвы за Крым им не избежать, поэтому перекидывают на полуостров боевые подразделения – то есть готовятся к обороне. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заверила, что этот сезон будет очень "хлопковым" для врага, – информирует 24 Канал.

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"Надо привыкать к тревогам"

Со слов спикера понятно, что оккупанты не смогут в этом году нежиться на пляжах пока еще захваченного Крыма. Им в этом будут мешать две составляющие – "хлопок" и сирены. Собственно, и к тому, и к тому лучше быть подготовленным заранее.

Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что там они уже играли с песочком – на этом их игры закончились. Этот сезон уже провозглашен сезоном "хлопка", а не курорта. Поэтому к звукам воздушной тревоги им нужно привыкать,

– констатировала Гуменюк.

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