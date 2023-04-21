Об этом рассказывают в вечерней сводке от 21 апреля. Причем в Генштабе заметили, что в Скадовск подвезли несколько сотен зэков.

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Подразделения врага переводят в Крым

Начнём с них. По имеющимся данным, некоторые боевые подразделения врага, которые раньше были в Скадовске, выводят из этого населённого пункта. Их перебрасывают на временно оккупированный полуостров Крым.

Тем временем в Скадовск прибыло другое подразделение оккупантов. Речь идет о примерно 300 зэках-захватчиках. Заметим, что их привезли для того, чтобы они следили за правопорядком в городе.

В Генштабе заметили, что среди оккупантов ходят слухи. В них говорится, что боевые действия вроде бы скоро закончатся. И что будут территориальные уступки в пользу России. В ведомстве отмечают, что соответствующие вбросы могут производить, чтобы поднять боевой дух врага.

К слову, на Запорожье у оккупантов настоящая паника. Они отлично понимают, что надолго задержаться не удастся. Так что работают над отступлением.

В Мелитополь подвозят автобусы

В эфире 24 Канала мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что город захватчики превратили в административный и логистический центр оккупированного Юга. Поэтому местное население страдает от российского террора.

По словам Федорова, наблюдается паника как среди коллаборантов, так и оккупантов. Но все еще рано говорить о том, что они вот-вот убегут. В то же время в Мелитополь враг пригнал не менее 40 автобусов. Как отметил мэр, вряд ли это сделали для того, чтобы проводить "туристические туры".

Между тем на Запорожье враг еще и пытается втереться в доверие к украинскому движению партизан "Атеш". Его представители рассказали о жалкой попытке оккупантов сдать нашим защитникам в тылу якобы "тайник" росгвардии. Но наших обмануть и заманить в ловушку не удалось. Более того, партизаны еще и высмеяли захватчиков.