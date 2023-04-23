Так советник офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что "все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус", в отличие от страны-агрессора.

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Все постсоветские страны обладают четким суверенным статусом, зафиксированным в международном праве. Кроме, кстати, России, обманным путем занявшей место в СБ ООН. Странно слышно от представителя страны, щепетильно относящегося к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма",

– написал Подоляк.

Советник также дал совет политику. Мол, если тот "хочет быть большим политическим игроком – пусть не пересказывает пропаганду российских аутсайдеров".

Во Франции тоже отреагировали

В заявлении МИД Франции говорится, что ведомство "с тревогой узнало" об этих замечаниях, и просит Китай "сказать, отражают ли они его позицию, что, как мы надеемся, не соответствует действительности".

Как пишет Le Figaro, во Франции напомнили, что Украина была международно признана "в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай, при распаде СССР как новое государство-член Организации Объединенных Наций", а аннексия Крыма Россией в 2014 году является "незаконной по международному праву".

Скандальное заявление посла Китая

Посол Китая во Франции Лу Шайе озвучил в интервью французскому телеканалу LCI свои необоснованные предположения 21 апреля.

В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, материализовавшего их статус суверенной страны,

– сказал он.

А когда его прямо спросили, считает ли он, что Крымский полуостров был и остается неотъемлемой частью Украины, китайский дипломат выдал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему" и добавил, что "это не так просто", а Крым "сначала был русским".