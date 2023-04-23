Так, радник офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що "усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус", на відмінну від країни-агресора.

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Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Окрім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму",

– написав Подоляк.

Радник також дав пораду послу. Мовляв, якщо той "хоче бути великим політичним гравцем – нехай не переказує пропаганду російських аутсайдерів".

Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН. Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію «історії… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 23, 2023

У Франції теж відреагували

У заяві МЗС Франції йдеться, що відомство "з тривогою дізналося" про ці зауваження, і просить Китай "сказати, чи відображають вони його позицію, що, як ми сподіваємося, не відповідає дійсності".

Як пише Le Figaro, у Франції нагадали, що Україна була міжнародно визнана "в межах кордонів, включно з Кримом, у 1991 році всією міжнародною спільнотою, і Китаєм в тому числі, при розпаді СРСР як нова держава-член Організації Об'єднаних Націй", а анексія Криму Росією в 2014 році є "незаконною згідно з міжнародним правом".

Скандальна заява посла Китаю

Посол Китаю у Франції Лу Шайє озвучив в інтерв'ю французькому телеканалу LCI свої нічим необґрунтовані припущення 21 квітня.

У міжнародному праві країни колишнього Радянського Союзу не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни,

– сказав він.

А коли його прямо запитали, чи вважає він, що Кримський півострів був і залишається невіддільною частиною України, китайський дипломат видав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", і додав, що "це не так просто", а Крим "спочатку був російським".