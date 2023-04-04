Окопы и артиллерию оккупантов можно увидеть на обнародованных спутниковых снимках компании Maxar. Эксперты говорят, что Украине понадобится значительное время для преодоления этой фортификации.

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Какая система траншей и окопов оккупантов в Крыму

Вокруг Медведевки на севере Крыма захватчики подготовили сложную систему траншей протяженностью в несколько километров. Проходы вырезали под углами, чтобы придать солдатам больший диапазон огня. Рядом расположены другие укрепления, включая глубокие рвы, предназначенные для удержания танков и тяжелой техники.

Отметим, что Россия выстроила десятки подобных оборонительных сооружений.

Российские военные, вероятно, понимают, что в ближайшее время Крым придется защищать,

– считает российский военный аналитик Ян Матвеев.

Интересно, что год назад террористы кричали, что Крыму ничего не угрожает, а теперь строят оборонительные сооружения.

Кроме того, террористы готовят укрепления вдоль Северо-Крымского канала и в Армянске. 12 марта на спутниковых снимках можно увидеть, что окопы вырыли на севере, западе и вблизи села Витино.

К тому же спутниковые снимки показывают, что многие оборонительные сооружения России были построены вдоль водоемов, добавляя дополнительное препятствие потенциальному наземному наступлению Украины.

На кадрах от 31 марта можно увидеть, что между укреплениями россияне установили артиллерию. Аналитики The Washington Post говорят, что развертывание оружия на таком расстоянии от поля боя удивляет.

По словам бывшего американского армейского инженера Стива Даннера, Украине понадобится значительное время, усилия и оборудование для преодоления этой фортификации.

"Россияне очень хорошо готовят оборонительные позиции", – подчеркнул Даннер.

Россияне активно роют окопы в Крыму / снимки Maxar

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