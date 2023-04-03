С военной точки зрения это не имеет смысла. У нас нет физической возможности совершать морскую десантную операцию. Об этом 2 4 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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Зачем это россиянам

Как утверждает Грабский, есть только два аспекта:

Информационно-психологическая операция

Людям пытаются показать, что "власть готовится", "будет держаться за Крым до последнего", "будет вести оборону". "Хотя бы декларировать это", – говорит военный эксперт.

Отмывание средств

Грабский отмечает, что никто не отменял коррупцию в российском политическом руководстве.

"Это банальное закапывание денег или хищение бюджета, выделенного на строительство этих сооружений", – подытожил полковник запаса ВСУ.

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