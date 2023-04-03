С военной точки зрения это не имеет смысла. У нас нет физической возможности совершать морскую десантную операцию. Об этом 2 4 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
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Зачем это россиянам
Как утверждает Грабский, есть только два аспекта:
- Информационно-психологическая операция
Людям пытаются показать, что "власть готовится", "будет держаться за Крым до последнего", "будет вести оборону". "Хотя бы декларировать это", – говорит военный эксперт.
- Отмывание средств
Грабский отмечает, что никто не отменял коррупцию в российском политическом руководстве.
"Это банальное закапывание денег или хищение бюджета, выделенного на строительство этих сооружений", – подытожил полковник запаса ВСУ.
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Россияне строят укрепление в Крыму
- В Крыму оккупанты начали строить фортификационные сооружения и окопы. Вероятно, враг чувствует, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже не за горами.
- Так, захватчики обустраивают укрепления в Красноперекопском районе на севере Крыма. Более того, фортификационные сооружения и окопы появились даже недалеко возле Чонгара в Геническом районе Херсонской области. Отметим, что это фактически въезд в Крым со стороны материковой Украины. Также российские захватчики укрепляются между селами Ишунь и Воронцовкой. В частности, строят фортификационные сооружения у моста через реку Чатырлык.
- Украинские партизаны показали, как выглядят враждебные "защитные сооружения". Движение "Атеш" заявило, что их строители уже начали работу. "Мы подробно знаем, где и как протекает строительство фортификационных сооружений. Все слабые места и дыры в вашей обороне. Гарантируем, что вам она не поможет", – подчеркнули участники движения.