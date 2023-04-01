Журналисты "Схем" и проекта "Крым.Реалии" зафиксировали их также в глуби полуострова. Оборона россиян видна на новых фотографиях со спутника, пишет 24 Канал.

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Россия готовится к обороне в Крыму

Оборонные постройки во временно оккупированном Крыму россияне начали строить в ноябре 2022 года. Так называемый "председатель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что строится "масштабная линия обороны", однако она "нестандартна и асимметрична".

Первые оборонительные сооружения заметили в районе Перекопского перешейка. Уже весной 2023 года укреплений стало больше:

сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска "Армянск" и в районе Перекопского вала обустроена двойная линия окопов;

за Чонгаром, возле села Тургенево видна разветвленная система фортификаций с двух сторон от трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

В общем в треугольнике Медведевка – Джанкой – Армянск сосредоточено до 20 батальонных тактических групп,

– заявил Александр Коваленко.

Украинская разведка сообщила, что больше всего укрепляют именно Север Крыма. Далее за Перекопским перешейком вглубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны:

сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка;

за селом Ишунь возле дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы тоже теперь окопы.

За Армянском вглубь полуострова также есть новые фортификации: телеграм-канал "Крымский ветер" показал, что по дороге от села Ишунь до Военки роют окопы. Также у моста через реку Чатырлык завезли больше вагона леса для опалубок.

Кроме того, в селе Межводное уже заминировали 4 километра местного пляжа, там есть три опорных пункта. Также оборона уже появилась:

на пляжах у Евпатории – там прорыто уже не менее 7 километров окопов;

ближе к центру полуострова – у Гвардейского, где есть военная авиабаза и аэродром;

возле аэропорта Бельбек;

возле села Батальное и Приморское, где "зубы дракона" в три ряда.

Оборонительными сооружениями россияне фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.

Окопы россиян во временно оккупированном Крыму

Также во временно оккупированном Крыму в феврале активно искали работников для облицовки окопов.

Россия в Крыму уже "села" в оборону, а это значит, что они готовятся к защите, к контрнаступлению ВСУ,

– заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что все эти оборонительные сооружения будут уничтожены во время постоянного методического поражения со стороны Вооруженных сил Украины.

Обратите внимание! Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что на фоне подготовки россиян к обороне состоятельные крымские коллаборанты ищут возможность уехать. Для этого они пытаются купить жилье в Турции.