Журналісти "Схем" та проєкту "Крим.Реалії" зафіксували їх також вглиб півострова. Оборону росіян видно на нових фотографіях з супутника, пише 24 Канал.
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Росія готується до оборони в Криму
Оборонні споруди в тимчасово окупованому Криму росіяни почали будувати в листопаді 2022 року. Так званий "голова" окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявляв, що будується "масштабна лінія оборони", проте вона "нестандартна та асиметрична".
Перші оборонні споруди помітили в районі Перекопського перешийка. Вже весною 2023 року укріплень стало більше:
- одразу за адмінкордоном, в районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу облаштована подвійна лінія окопів;
- за Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій з двох сторін від траси Е-105 та біля озера Сиваш.
Загалом в трикутнику Медведівка – Джанкой – Армянськ зосереджено до 20 батальйонних тактичних груп,
– заявив Олександр Коваленко.
Українська розвідка повідомила, що найбільше укріплюють саме Північ Криму. Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони:
- мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка;
- за селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцівка замість лісосмуги теж тепер окопи.
За Армянськом вглиб півострова також є нові фортифікації: телеграм-канал "Кримський вітер" показав, що дорогою від села Ішунь до Воєнки риють окопи. Також біля мосту через річку Чатирлик завезли понад вагон лісу для опалубків.
Окрім того, у селі Міжводне вже замінували 4 кілометри місцевого пляжу, там є три опорні пункти. Також оборона вже з'явилась:
- на пляжах біля Євпаторії – там прорито вже щонайменше 7 кілометрів окопів;
- ближче до центру півострова – біля Гвардійського, де є військова авіабаза та аеродром;
- біля аеропорту Бельбек;
- біля села Батальне та Приморське, де "зуби дракона" в три ряди.
Оборонними спорудами росіяни фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.
Окопи росіян у тимчасово окупованому Криму
Також у тимчасово окупованому Криму у лютому активно шукали працівників для облицювання окопів.
Росія в Криму вже "сіла" в оборону, а це означає, що вони готуються до захисту, до контрнаступу ЗСУ,
– заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.
Український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що всі це оборонні споруди будуть знищені під час постійного методичного ураження з боку Збройних Сил України.