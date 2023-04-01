Журналісти "Схем" та проєкту "Крим.Реалії" зафіксували їх також вглиб півострова. Оборону росіян видно на нових фотографіях з супутника, пише 24 Канал.

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Росія готується до оборони в Криму

Оборонні споруди в тимчасово окупованому Криму росіяни почали будувати в листопаді 2022 року. Так званий "голова" окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявляв, що будується "масштабна лінія оборони", проте вона "нестандартна та асиметрична".

Перші оборонні споруди помітили в районі Перекопського перешийка. Вже весною 2023 року укріплень стало більше:

одразу за адмінкордоном, в районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу облаштована подвійна лінія окопів;

за Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій з двох сторін від траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Загалом в трикутнику Медведівка – Джанкой – Армянськ зосереджено до 20 батальйонних тактичних груп,

– заявив Олександр Коваленко.

Українська розвідка повідомила, що найбільше укріплюють саме Північ Криму. Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони:

мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка;

за селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцівка замість лісосмуги теж тепер окопи.

За Армянськом вглиб півострова також є нові фортифікації: телеграм-канал "Кримський вітер" показав, що дорогою від села Ішунь до Воєнки риють окопи. Також біля мосту через річку Чатирлик завезли понад вагон лісу для опалубків.

Окрім того, у селі Міжводне вже замінували 4 кілометри місцевого пляжу, там є три опорні пункти. Також оборона вже з'явилась:

на пляжах біля Євпаторії – там прорито вже щонайменше 7 кілометрів окопів;

ближче до центру півострова – біля Гвардійського, де є військова авіабаза та аеродром;

біля аеропорту Бельбек;

біля села Батальне та Приморське, де "зуби дракона" в три ряди.

Оборонними спорудами росіяни фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.

Окопи росіян у тимчасово окупованому Криму

Також у тимчасово окупованому Криму у лютому активно шукали працівників для облицювання окопів.

Росія в Криму вже "сіла" в оборону, а це означає, що вони готуються до захисту, до контрнаступу ЗСУ,

– заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що всі це оборонні споруди будуть знищені під час постійного методичного ураження з боку Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що на фоні підготовки росіян до оборони, заможні кримські колаборанти шукають можливість виїхати. Для цього вони намагаються купити житло в Туреччині.