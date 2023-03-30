Проте російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський вважає, що навряд чи російським пропагандистам вдасться продати росіянам деокупацію Криму як перемогу. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путін припустив низку серйозних помилок

Коли тривав контрнаступ ЗСУ в Харківській та Херсонській областях, перші декілька днів російські пропагандисти бідкалися, що "все дуже погано". А після того замовкли, більше цю тему не підіймали, і склалося враження, що росіяни це прийняли. І так само вони можуть прийняти факт деокупації Криму.

Приймуть, але пояснювати їм, чому це трапилось, будуть вже інші люди. Росіяни під звуки "Лебединого озера" почують повідомлення, що Путін припустив низку серйозних помилок в українському питанні. І у зв'язку з різким погіршенням здоров'я залишив посаду президента Росії та відбув на тривале лікування до Китаю,

– припустив публіцист.

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За його словами, ті, інші люди, які будуть замість Путіна, пояснюватимуть за допомогою тезисів, які в них вже давно підготовлені.

"Вони розповідатимуть, що "воювали не з Україною, а зі всією машиною НАТО – з мільярдом людей і великим економіками, але ми все ж таки врятували свою батьківщину, ми відступили на кордони 1991 року і священні рубежі нашої країни захищені", – наголосив Андрій Піонтковський.

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