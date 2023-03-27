Британська розвідка стверджує, що загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 27 березня.

Дивіться також Джанкойський салют або Повстання машин: чому окупований Крим ніколи не спатиме спокійно

Атаки дронів сковують Чорноморський флот Росії

У розвідці зазначили, що 22 березня щонайменше три безпілотні надводні апарати та повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в окупованому Севастополі.

Один надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження. Ще два знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

У британському відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся 29 жовтня 2022 року. Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральник "Іван Голубець" і фрегат "Адмірал Макаров".

Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об'єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії,

– заявили в британському відомстві.

"Бавовна" в Севастополі: що відомо

Гучні вибухи в Севастополі пролунали о 4:36, потім о 4:46, потім близько 5:00 та о 5:40 за місцевим часом. Окупаційна влада заявила, що російські моряки вели вогонь зі стрілецької зброї й нібито військові кораблі не постраждали.

Водночас у мережі опублікували кілька відео вибухів. На одному з відео видно потужний вибух у бухті. Окупанти через вибухи закрили переправу через бухту в Севастополі.

Нічну "бавовну" в окупованому Севастополі прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона не повідомила деталей "бавовни", але зіронізувала, що тепер росіяни можуть заявляти, що риття окопів в Криму не було марним.

Також Гуменюк констатувала, що в тимчасово окупованому Криму для російських військових розпочався сезон "бавовни". Сили оборони обіцяють не дати ворогу спокійно дихати в жодній точці Кримського півострова.