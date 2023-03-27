Британская разведка утверждает, что угроза со стороны надводных беспилотников, по всей вероятности, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 27 марта.

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Атаки дронов сковывают Черноморский флот России

В разведке отметили, что 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в оккупированном Севастополе.

Один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений. Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

В британском ведомстве напомнили, что предыдущее нападение надводных беспилотников на Севастополь произошло 29 октября 2022 года. Тогда, по сообщениям, беспилотники повредили тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России,

– заявили в британском ведомстве.

"Хлопок" в Севастополе: что известно

Громкие взрывы в Севастополе прогремели в 4:36, затем в 4:46, затем около 5:00 и в 5:40 по местному времени. Оккупационные власти заявили, что российские моряки вели огонь из стрелкового оружия и якобы военные корабли не пострадали.

В то же время в сети опубликовали несколько видео взрывов. На одном из видео видно мощный взрыв в бухте. Оккупанты из-за взрывов закрыли переправу через бухту в Севастополе.

Ночной "хлопок" в оккупированном Севастополе прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она не сообщила деталей "хлопка", но сыронизировала, что теперь россияне могут заявлять, что рытье окопов в Крыму не было напрасным.

Также Гуменюк констатировала, что во временно оккупированном Крыму для российских военных начался сезон "хлопка". Силы обороны обещают не дать врагу спокойно дышать ни в одной точке Крымского полуострова.