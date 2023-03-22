На опублікованих кадрах видно, що бахнуло потужно. Через це у місті перекрили переправу через бухту.

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Якими були вибухи в Севастополі

З'явилось ще одне відео, як у бухту окупованого Севастополя хтось кинув вночі камінець,

– зіронізував активіст Сергій Стерненко.

Він також показав відео, на якому видно вибух, який пролунав, ймовірно, після влучання. Далі вгору піднявся густий чорний дим.

Вибух в районі Південної бухти в Севастополі: дивіться відео

Варто зауважити, що вибухи лунали, починаючи з 4:30 22 березня. Вдруге їх почули орієнтовно через 15 хвилин. Писали, що друга "бавовна" більше нагадувала роботу ППО.

Окупанти через вибухи закрили переправу через бухту в Севастополі. Росіяни розповідали, що морські катери з Артбухти та Графської пристані до Північного та Родіонова тимчасово не курсували.

Вибухи у Севастополі: коротко