Про це розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева. За її словами, росіяни навіть вже вивозять свої родини.

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Окупанти панікують

Ташева зазначила, що окупаційні адміністрації дуже хвилюються, а російські військові вже риють траншеї фактично по всьому узбережжю Кримського півострова, на Керченському півострові та перешийку.

Це дійсно у них паніка починається, вони дуже бояться щодо українського наступу на територію Криму, намагаються частково облаштовувати місця для схову, бомбосховища. І то, вони це почали робити після тиску з боку кримського місцевого населення,

– додала постійна представниця президента України в АР Крим.

Вона також звернула увагу на те, що візит кремлівського диктатора Владіміра Путіна на окупований півострів відбувся без урочистостей чи великих концертів.

"Я не думаю, що це якимось чином заспокоїло місцевих мешканців, всі прекрасно все розуміють. Крим максимально втягнутий у війну, є великою військовою базою, тому все це прекрасно розуміють, починають поступово виїжджати з території півострова", – зазначила Тамашева.

Вона підсумувала, що росіяни, які проживають у Криму незаконно, представники так званих правоохоронних органів вже намагаються вивезти свої родини з Джанкоя та Красноперекопська.

Зверніть увагу! На території Криму російські загарбники не лише риють окопи, а й будують фортифікаційні споруди та укріплення. Зокрема, це відбувається в Красноперекопському районі, на півночі регіону. Задля цього вороги вирізують лісосмуги.