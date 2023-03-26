Об этом рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. По ее словам, россияне даже вывозят свои семьи.

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Оккупанты паникуют

Ташева отметила, что оккупационные администрации очень переживают, а российские военные уже роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова, на Керченском полуострове и перешейке.

Это действительно у них паника начинается, они очень боятся по поводу украинского наступления на территорию Крыма, пытаются частично обустраивать места для укрытия, бомбоубежища. И то они это начали делать после давления со стороны крымского местного населения,

– добавила постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

Она также обратила внимание, что визит кремлевского диктатора Владимира Путина на оккупированный полуостров состоялся без торжеств или больших концертов.

"Я не думаю, что это каким-то образом успокоило местных жителей, все прекрасно все понимают. Крым максимально вовлечен в войну, является большой военной базой, поэтому все это прекрасно понимают, начинают постепенно выезжать с территории полуострова", – отметила Тамашева.

Она подытожила, что незаконно проживающие в Крыму россияне представители так называемых правоохранительных органов уже пытаются вывезти свои семьи из Джанкоя и Красноперекопска.

Обратите внимание! На территории Крыма российские захватчики не только роют окопы, но и строят фортификационные сооружения и укрепления. В частности это происходит в Красноперекопском районе, на севере региона. Для этого враги вырезают лесополосы.