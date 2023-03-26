У неділю, 26 березня, авторитетні американське видання CNN опублікувало масштабний аналіз, у якому йдеться про проблеми росіян на захопленому Кримському півострові. Ймовірно, Збройні Сили зараз ведуть активну підготовку до того, аби повернути територію.

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Вибухи, диверсії та інформаційні операції

Як констатували експерти, зараз наші військові час від часу "турбують" російський Чорноморський флот і переривають життєво важливі для путінських солдатів транспортні шляхи в Криму. Не дивно, що на півночі півострова, як мінімум, від лютого ворог почав нарощувати військові потужності. Про це свідчать супутникові знімки.

Минулого тижня Головне управління розвідки України повідомило, що вибухи в місті Джанкой сталися через удар по складу російських крилатих ракет типу "Калібр", які транспортували залізницею. Зазначається, що удар послужив "демілітаризацією Росії та підготовкою до деокупації Кримського півострова",

– йдеться в матеріалі ЗМІ.

Окрім того, там зазначили, що окупаційна влада розпочала розслідування через атаку безпілотників на місто Джанкой, яке є одне з військових центрів на території Криму.

Важливо, що уже через два дні після цього у місті, що є базою Чорноморського флоту, – себто у Севастополі, ледь не всю ніч працювала "якогось дива" протиповітряна оборона. Так званий "губернатор" населеного пункту тоді "констатував", що нібито перша українська атака морських дронів на Севастополь була придушена.

Також періодично відбуваються диверсії в Криму невідомими особами. Російські ЗМІ повідомили про спробу підриву газопроводу в місті Сімферополі цього місяця, що спричинило вибух і пожежу,

– написали в CNN.

Разом з тим український центр опору стверджував у лютому, що партизани підірвали залізницю в Бахчисараї поблизу Севастополя. До цього варто додати, що масштаби партизанського руху на півострові невідомі, однак, очевидно, що кримчан на території півострова, що незгодні з окупацією, доволі багато.

Зверніть увагу! Неспокійно живеться окупантам також через інформаційні атаки. Як зазначають журналісти, нещодавно частоти радіостанцій на території Криму були зламані. Через них невідомі поширювали, зокрема, неправдиву інформацію про наказ щодо евакуації з регіону.

Росіяни будують укріплення в Криму

Очевидно, російські загарбники розуміють, що залишилось їм бути на півострові не довго, саме тому вони будують фортифікаційні споруди, укріплення та риють окопи на території Криму. Відбувається це, скажімо, в Красноперекопському районі, на півночі регіону. Задля цього вороги вирізують лісосмуги.