Об этом в комментарии 24 Каналу заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, состоятельные крымские коллаборанты пытаются приобрести недвижимость в третьих странах, в частности, в Турции и ищут возможность уехать. Ранее постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявляла, что россияне уже вывозят свои семьи с полуострова.

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"Это касается и российских граждан, которые там. Они очень зомбированы. Они еще надеются, что их "защитят" вооруженные силы России", – заявил он.

В Крыму паника

Бариев рассказал, что есть несколько индикаторов, свидетельствующих о том, что жители полуострова напуганы и говорят о том, что нужно эвакуироваться.

Первый индикатор считает он, что строительный бизнес во временно оккупированном Крыму остановился.

"И не потому, что нет строительных материалов, а потому, что боятся проводить строительные работы и ждут ВСУ", – сказал он.

Кроме того, добавил член Меджлиса крымскотатарского народа, россияне очень активно на интернет-сервисе для размещения объявлений распродают бытовые вещи и технику, приобретенную 2 – 3 года назад.

"Это говорит о том, что они распродаются и начинают уезжать", – заметил он.

Подготовка к эвакуации с полуострова

Более того, Эскендер Бариев рассказал, что местное население начинает говорить об эвакуации друг с другом.

И действительно, не только по домам проходят и собирают информацию – есть ли там пожилые люди, транспортные средства, несовершеннолетние дети. Такую же информацию собирают в муниципальных, государственных учреждениях,

– подчеркнул член Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, жители Крыма говорят между собой о том, кто как будет эвакуироваться с полуострова. Все больше начинает говорить и самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов о том, что создает ЧВК "Конвой".

"Так он пытается сказать о том, что "мы из крымчан создадим такую защитную бригаду, которая будет защищать Крым", – рассказал Бариев.

Изменяется ли ситуация

Он рассказал, что, по данным гражданских, во временно оккупированном Крыму сейчас много российских военнослужащих и военной техники, в том числе старых военных "ЗИЛов".

"Это все свидетельствует, что действительно в Крыму меняется отношение ко всем процессам. Если раньше они были более уверены, что их "защитят" вооруженные силы России, сейчас начинает меняться ситуация", – сказал он.

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В Крыму разносят повестки

Эскендер Бариев отметил, что проукраинские граждане тоже уезжают из Крыма. Все во избежание мобилизации на временно оккупированном полуострове. Он отметил, что призыв там начался фактически на две недели раньше, чем планировалось.

По домам проходят и разносят повестки. И для нас важно, конечно, чтобы наши соотечественники оставались там. Но это опасно также,

– заявил он.

Член Меджлиса крымскотатарского народа подытожил, что нужно делать все в информационном плане, чтобы россияне, незаконно приехавшие в Крым, и коллаборанты, как можно скорее оттуда уехали.

Что происходит во временно оккупированном Крыму