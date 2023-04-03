З військової точки зору це не має жодного сенсу. Ми не маємо фізичної можливості здійснювати морську десантну операцію. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
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Навіщо це росіянам
Як стверджує Грабський, є лише два аспекти:
- Інформаційно-психологічна операція
Людям намагаються показати, що "влада готується", "буде триматися за Крим до останнього", "вестиме оборону". "Хоча б декларувати це", – каже військовий експерт.
- Відмивання коштів
Грабський наголошує, що ніхто не скасовував корупцію у російському політичному керівництві.
"Це банальне закопування грошей або розкрадання бюджету, виділеного на будівництво цих споруд", – підсумував полковник запасу ЗСУ.
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Росіяни будують укріплення в Криму
- У Криму окупанти почали будувати фортифікаційні споруди та окопи. Ймовірно, ворог відчуває, що контрнаступ Збройних Сил України вже не за горами.
- Так, загарбники облаштовують укріплення в Красноперекопському районі, що на півночі Криму. Ба більше, фортифікаційні споруди та окопи з'явилися навіть недалеко біля Чонгара, що в Генічеському районі Херсонської області. Зауважимо, що це фактично в'їзд до Криму зі сторони материкової України. Також російські загарбники укріплюються між селами Ішунь та Воронцовка. Зокрема, будують фортифікаційні споруди біля мосту через річку Чатирлик.
- Українські партизани показали, який вигляд мають ворожі "захисні споруди". Рух "Атеш" заявив, що їхні будівельники вже почали роботу. "Ми детально знаємо, де і як протікає будівництво фортифікаційних споруд. Усі слабкі місця та дірки у вашій обороні. Гарантуємо, що вам вона не допоможе", – підкреслили учасники руху.