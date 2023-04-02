Своими соображениями он поделился в фейсбуке. Прежде всего, Алексей Данилов отреагировал на слова так называемого "председателя" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который истерически заявил о желании захватить Киев или Одессу. Так что для таких как он и других секретарь СНБО объяснил, как Украина будет деоккупировать полуостров.

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Данилов и его 12 шагов по деоккупации Крыма

Секретарь СНБО отметил, что в Крыму такие как Аксенов и подобные будут "целями номер один". Возможно это позволит раз и навсегда отбить у них желание смотреть в сторону России или "открывать рот, прежде не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной".

1. Памятник "русский военный корабль идет н***й". Данилов отметил, что на общественное обсуждение вынесут вопросы относительно как самого проекта, так и места расположения монумента в Крыму. Он предложил сэкономить деньги, установить его на пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе.

2. Люстрационный механизм персональной оценки. С его помощью будут определять уровень ответственности и степень вовлеченности определенных лиц, граждан Украины, жителей полуострова в поддержку деятельности оккупационных "администраций". По его результатам будут определены ограничения прав участия в выборах. Речь как о возможности выбирать, так и быть избранными. Данилов напомнил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.

3. У госслужащих, которые с 2014 года были на стороне России, – "волчий билет". Речь идет о госслужащих, судьях, прокурорах, сотрудниках правоохранительных органов и других категориях лиц. Если до 2014 они находились в штате власти, а после аннексии продолжили сотрудничать на стороне врага, то их не только ожидает определение судом уголовной ответственности.

Даже если их не привлекут к уголовной ответственности, то лишат государственных пенсий, запретят устраиваться на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. Такой "волчий билет" навсегда.

Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания,

​ – отметил он.

4. Выдача Украине подозреваемых. Данилов подчеркнул, что Россия или любое другое формирование, претендующее на ее правопреемство, будет обеспечивать безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в госизмене и других уголовных преступлениях.

Речь как об украинцах, так и россиянах, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности – геноцид, военные и против человечности), какие они совершили на территории Украины и, в частности, в Крыму.

5. Пропагандисты пойдут под суд. Речь идет о журналистах, медийщиках и других экспертах. Тех, кто способствовал оккупации, милитаризации детского воспитания, а также разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей.

Эти преступления будут расследовать украинские, при необходимости международные, правоохранительные структуры. Законным способом их лишат свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества, чести и уважения.

6. Россияне должны покинуть Крым. Речь идет о тех гражданах России, которые незаконно приехали жить на полуостров после февраля 2014 года. Они должны будут в немедленном порядке покинуть полуостров.

Самые шустрые и умные уже начали "выезд", это похвально, а другим, кто еще продолжает тормозить, придется это делать в режиме булгаковского произведения "Бег". Советую внимательно перечитать,

– добавил Данилов.

7. Сделки признаются ничтожными. Речь идет о договорах, заключенных не согласно украинскому законодательству после 2014 года. В частности, речь идет о недвижимом имуществе. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оккупанты присваивали или национализировали имущество, то оно возвращается владельцам.

Важно помнить – дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенные гражданами России в Крыму, стоят не более чем будущее Аксенова или надежды на выход Константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному освобождению,

– подчеркнул он.

8. Транспортный переход в Керчи демонтируется. Это будет сделано с целью обеспечить полную свободу мореходства в рамках программы возмещения ущерба. Данилов не уточняет, но можем предположить, что говорится о том же Крымском мосту.

9. Комплексная программа "Детоксикация". Она подразумевает нейтрализацию последствий многолетнего действия российской пропаганды внутри полуострова. Использовать метод денацификации Германии в 40-х годах.

Группы активной поддержки российской оккупации будут привлекать к общественным работам по восстановлению украинских городов, процессам эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для тех, кого признают виновными в таких преступлениях). Кроме того, будет широк доступ к информации о преступлениях, совершенных путинским режимом.