В Інституті вивчення війни вранці 24 квітня опублікували традиційне зведення інформації. З-поміж іншого, там натякнули, що ворожі вояки останніми місяцями здійснювали безрезультатні тактичні наступи та зовсім "забули" підготуватися до контрнаступу наших захисників.

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Ворог не має досвіду оборони

Як пишуть експерти, російські окупанти віддають перевагу невеликим фронтовим атакам, аби отримати поступові тактичні успіхи та зміцнити ці самі невеликі успіхи на обмежених ділянках фронту. Власне, такі операції не вимагають особливої залученості до процесу командування "другої армії світу".

Водночас оборонні маневри проти широкомасштабного контрнаступу є набагато складнішими та вимагатимуть залученого та ретельного відпрацювання командування та управління великими підрозділами та великими територіями,

– переконані в ISW.

Окрім того, у повідомленні зазначено, що українські сили, які здійснюватимуть контрнаступ на більшій площі територій, ніж сектори атак, на яких зазвичай зосереджувалися російські командири.

Тому й ворожим генералам, очевидно, доведеться покладатися на усі свої частини та підрозділи й залучати їх до оборони, що буде вкрай непросто.

Досвід бойових дій, який мають більшість російських тактичних і навіть оперативних командирів навряд чи добре підготує їх до викликів, з якими вони можуть зіткнутися (під час контрнаступу ЗСУ – 24 Канал),

– йдеться в джерелі.

Зверніть увагу! Більшість російських підрозділів на важливих ділянках фронту укомплектовано мобіками, яких призвали до лав "другої армії світу" після успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській та Харківській областях. Експерти запевняють, що такі військові зовсім не мають досвіду оборонних операцій.

Очевидно, російські окупанти могли б мати певний успіх, якби підрозділи їхньої армії були згуртованими та діяли разом. Однак дуже малоімовірно, що це взагалі можливо, адже, як констатували в ISW, усе частіше можна почути нарікання бійців "другої армії світу" щодо неналежних умов побуту на фронті, зневажливого ставлення до них командирів тощо.

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