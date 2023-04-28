Це 24 Каналу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він розповів, що терористи на тимчасово окупованій території Херсонської області переміщують техніку та штаби в надії врятуватися від чергової "бавовни".

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За словами депутата, у Скадовському районі Херсонщини, де раніше була сконцентрована військова техніка, нещодавно українські сили оборони потужно знищили угруповання ворога.

Єдине місце окупантів, де вони розташовують свої склади – це ближче до Генічеська, ближче до адміністративної межі з Кримом,

– додав мовець.

Росіяни ховають техніку

Хлань розповів, що росіяни вночі певну частину техніки підтягують до узбережжя Дніпра, але намагаються ховати її в посадках, маскують та вривають.

Також терористи намагаються не скупчуватися в одному місці, постійно розосереджуються. Однак допомагає це їм мало, адже нещодавно в Олешках було знищено арту, що постійно обстрілювала місто Херсон і правобережну частину Херсонщини.

Якщо говорити про обстріли Берислава та Козацького, саме в Новій Каховці окупанти намагаються в промислових частинах розташовувати свою артилерію, але там ми бачимо періодичне зміщення угруповань ворога,

– зауважив Хлань.

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