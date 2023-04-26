Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан. Він пояснив деталі контрбатарейної боротьби і як вона проводиться.
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Стандартна робота
Зачистка в контрбатарейній боротьбі – стандартна робота військової розвідки, відзначив військовий експерт. Вона заходить на 15 – 30 кілометрів і коригує вогонь батареї – одне з головних завдань. Також це може бути дорозвідка, підготовка плацдармів.
"Вони працюють тихо, швидко, непомітно. Наша розвідка заходить, коли розпочалася "зеленка". Це по всій лінії фронту від Кінбурнської коси до Куп'янська", – відзначив він.
Роман Світан про ймовірні події на Херсонщині: дивитись відео
Події на Херсонщині: останнє
- Ситуація на Півдні залишається стабільно складною, повідомила 26 квітня Наталія Гуменюк. Вона підтвердила, що українські сили ведуть контрбатарейну боротьбу і нищать ворога на лівому березі, аби той не міг тероризувати своєю зброю мирне населення на звільнених територіях.
- Цього тижня знищено понад 30 ворогів та понад 30 одиниць техніки. Окупанти підло ховали свою техніку за місцевими, що унеможливювало роботу українських сил оборони.
- Окупанти 26 квітня обстріляли керованими авіабомбами село Станіслав Херсонського району. Пошкоджені приватні будинки та споруди. Попередньо без жертв та поранених.
- Ворог продовжує свої злочини щодо мирного населення. Стало відомо, що біля Каховки розстріляли чоловіка за його проукраїнську позицію. За цим фактом українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Йдеться про статтю 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.