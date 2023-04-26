Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Роман Світан. Він пояснив деталі контрбатарейної боротьби і як вона проводиться.

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Стандартна робота

Зачистка в контрбатарейній боротьбі – стандартна робота військової розвідки, відзначив військовий експерт. Вона заходить на 15 – 30 кілометрів і коригує вогонь батареї – одне з головних завдань. Також це може бути дорозвідка, підготовка плацдармів.

"Вони працюють тихо, швидко, непомітно. Наша розвідка заходить, коли розпочалася "зеленка". Це по всій лінії фронту від Кінбурнської коси до Куп'янська", – відзначив він.

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