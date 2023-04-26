Глава обласної військової адміністрації розповів у ефірі телемарафону, що ворог пошкодив приватні будинки та інші споруди. Попередньо, інформації про поранених не надходило.

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Що відомо про черговий обстріл Херсонщини

Керованими авіабомбами росіяни атакували Станіслав. Пошкоджено приватні будинки, будівлю сільської ради, пошту та аптеку,

– заявили в Херсонській ОВА.

Олександр Прокудін додав, що найбільше від обстрілів страждають населені пункти, які розміщені вздовж Дніпра. Адже окупанти стріляють по них цілодобово.

"Наприклад, Козацьке та Веселе Каховського району окупанти просто стирають з обличчя землі", – розповів глава ОВА.

Окупанти атакували Бериславський район

Під постійними обстрілами перебуває й Бериславський район. Олександр Прокудін розповів, що там є постраждалі.

Глава Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов пояснив, що Росія обстріляла Берислав, Новоберислав, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Одрадокам'янку та Бургунку.

На жаль, внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з дрона в селі Новоберислав одна людина поранена,

– розповів Літвінов.

Зверніть увагу! Протягом 25 квітня Росія 75 разів атакувала мирні населені пункти Херсонської області, випустивши 389 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, РПГ, безпілотників та авіації. Обласний центр Херсонщини вороги атакували 11 разів, випустивши 33 снаряди.

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