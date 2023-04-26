У середу, 26 квітня, правоохоронці повідомили, що путінські вояки атакували житлову інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Окрім того, на Лівобережжі області – розстріляли 38-річного українця.
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Терор Росії не припиняється
За цим фактом поліція уже відкрила кримінальне провадження за статею 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
Надійшла інформація, що в одному з сіл тимчасово окупованого Каховського району російські військові розстріляли 38-річного чоловіка за його проукраїнську позицію,
– зазначено у повідомленні.
Разом з тим важливо знати, що окупанти з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА обстрілювали Херсонщину. На жаль, внаслідок цього є поранені серед мирного населення.
Село Кізомис росія атакувала керованими бомбами – пошкоджено 14 житлових будинків, зокрема, в оселях повилітали шибки, посікло фасади, дахи, а також господарчі будівлі, осколками побило автомобілі, магазини, гаражі, газопровід. Водночас через цей приліт було зруйновано церква.
Наслідки обстрілів Херсонщини / фото поліції регіону
На окупантів очкує трибунал
- Важливо щоразу наголошувати на тому, що злочини загарбників у жодному разі не залишаться безкарними та Україна зробить усе, аби притягнути їх до відповідальності.
- Зокрема, у цьому впевнений президент Володимир Зеленський. Під звернення до громадян 25 квітня він згадав про обстріл Куп'янська на Харківщині та пообіцяв, що усі воєнні злочинці постануть перед судом.
- Власне, відомо, що цей населений пункт противник атакував за допомогою ракет С-300. Через це загинуло дві жінки, а також постраждав краєзнавчий музей.