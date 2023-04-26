У середу, 26 квітня, правоохоронці повідомили, що путінські вояки атакували житлову інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів. Окрім того, на Лівобережжі області – розстріляли 38-річного українця.

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Терор Росії не припиняється

За цим фактом поліція уже відкрила кримінальне провадження за статею 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Надійшла інформація, що в одному з сіл тимчасово окупованого Каховського району російські військові розстріляли 38-річного чоловіка за його проукраїнську позицію,

– зазначено у повідомленні.

Разом з тим важливо знати, що окупанти з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА обстрілювали Херсонщину. На жаль, внаслідок цього є поранені серед мирного населення.

Село Кізомис росія атакувала керованими бомбами – пошкоджено 14 житлових будинків, зокрема, в оселях повилітали шибки, посікло фасади, дахи, а також господарчі будівлі, осколками побило автомобілі, магазини, гаражі, газопровід. Водночас через цей приліт було зруйновано церква.

Наслідки обстрілів Херсонщини / фото поліції регіону

Зверніть увагу! Упродовж минулого дня ворог завдав ударів по Херсону, а вночі намагався знищити інфраструктурні об'єкти дронами. Постраждали прибережні райони міста, центр, мікрорайони ХБК, Північний, Таврійський та передмістя.

На окупантів очкує трибунал