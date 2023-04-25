Глава держави наголосив, що світ знає, що Росію можна зупинити, повідомляє 24 Канал. І це є спільним інтересом.

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Росіяни обстріляли Харківщину та Херсонщину

Президент розповів, що протягом дня сьогодні тривав розбір завалів у місті Куп'янську Харківської області після російського обстрілу ракетами С-300.

По звичайній цивільній забудові. Мішенню для терористів став краєзнавчий музей і прилеглі будинки. Росія вбила цим ударом двох жінок. Мої співчуття рідним і близьким загиблих… Десять людей були поранені – їм надається необхідна допомога,

– зазначив Зеленський.

За його словами, загалом понад 60 музеїв і галерей у різних областях нашої країни так само зруйновані або пошкоджені окупантами.

"Сьогодні ж у Херсонській області ударом російської авіації була зруйнована церква. У селі Кізомис Білозерської громади. Православний храм… Керованою авіабомбою. Тобто російські військові знали, що саме вони знищують. Ця церква стала однією з уже сотень розбитих російськими ударами церков і молитовних будинків", – зауважив український лідер.

Він додав, що сьогодні в Криму окупанти також увірвалися в будинок одного з представників кримськотатарського національного руху, правозахисника та громадянина України Абдурешита Джеппарова. Де він зараз перебуває та що з ним – невідомо.

"Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей. Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією", – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Росію можна зупинити

Зеленський підкреслив, що ніхто й ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий.

Це те, що кожен день в Україні доводить – усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів. Увесь світ це знає,

– заявив президент.

За його словами, так само світ знає, що Росію можна зупинити.

"Це спільний інтерес. Зупинити силою наших воїнів на передовій. Нашою зброєю – як українською, так і тією, яку ми отримуємо від партнерів. Силою права, тобто санкціями, які потребують постійного посилення, а також нашою спільною роботою заради справедливості", – наголосив глава держави.

Він додав, що кожен прояв російського терору, кожен день агресії – це додаткові аргументи, що все це має завершитись у новому Нюрнберзі щодо раш*зму та тих:

хто знищує життя і людей,

у кого ракети використовуються проти музеїв, а керовані авіабомби – проти церков.

"Росія має програти. Іншої мети у світу бути не може. Бо все інше – це програш життя, це програш права, це програш власне світу", – наголосив український лідер.

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Перший санкційний план виконали на понад 70%

Зеленський розповів, що сьогодні міжнародна санкційна група експертів, яку очолюють Андрій Єрмак і Майкл Макфол, представила документ про посилення санкцій проти Росії. Перший такий санкційний план виконали більш ніж на 70%.

Тож зараз представлено, за якими напрямками можна ще посилити санкційний тиск і як дати світу більше стабільності через повне виключення з глобальних відносин усіх деструктивних російських суб'єктів, усіх тих, хто працює на війну,

– зазначив президент.

За його словами, цей санкційний документ буде на столах у всіх ключових лідерів світу – як політичних, так і громадських, бізнесових. У ньому мовиться про санкції проти:

російського нафтогазового сектору,

атомної галузі,

абсолютно кожного, хто допомагає Росії обходити вже застосовані обмеження.

"Це необхідний самозахист міжнародного правопорядку", – наголосив український лідер.

Окрім цього, глава держави провів чергове засідання Ставки.

"Командувачі, Головком, розвідка, Міністерство оборони. Доповіді щодо бойових дій на фронті зараз, наших можливостей активно рухатися, комплектації нових підрозділів. Окремо поговорили сьогодні про "Рамштайн" та подальшу комунікацію з нашими партнерами", – зауважив Зеленський.

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