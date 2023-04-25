Про це мовиться у письмових відповідях заступника міністра оборони Британії Джеймса Гіппі. Він відповідав на запитання депутата Кенні Макаскілла від шотландської партії "Альба".
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Британія передала Україні снаряди для Challenger 2
Гіппі розповів, що Британія відправила в Україну тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном.
З міркувань оперативної безпеки ми не даватимемо коментарів щодо показників використання поставлених комплектів,
– повідомив молодший міністр Збройних сил Великої Британії.
Відповідаючи на питання, де саме використовуватимуть ці снаряди, Гіппі зазначив, що танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном ЗСУ вже використовують. Британське Міноборони не відстежує місця, де це відбувається.
За його словами, Британія не зобов'язана проводити очищення снарядів зі збідненим ураном після завершення війни в Україні.
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Надання Україні снарядів зі збідненим ураном: коротко
- Заступниця міністра оборони Британії Аннабель Ґолді наприкінці березня повідомила, що окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, їх забезпечать боєприпасами. Зокрема, бронебійними снарядами, які містять збіднений уран. Вони мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
- Від цієї новини у росіян почалася істерика. Прокремлівські пропагандисти почали панікувати, що тепер Україна нібито використовуватиме радіоактивні снаряди, які спровокують зараження.
- Надання нашій державі снарядів зі збідненим ураном прокоментував навіть російський диктатор Владімір Путін. Він заявив, що Захід вирішив воювати з Росією до "останнього українця", та пригрозив, що Кремль буде змушена реагувати, якщо "колективний Захід починає застосовувати зброю з ядерним компонентом". Варто зауважити, що такий тип снарядів не має нічого спільного з ядерною зброєю,