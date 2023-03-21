Російська пропагандистська машина має величезний досвід і системно працює, опираючись на неосвіченість росіян і невміння критично аналізувати інформацію. Такий коментар 24 Каналу дав політолог Андрій Вігірінський.

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Вігірінський зауважив, що росіяни почали волати, що Україні західні партнери постачають ледь не ядерну зброю.

Пропагандисти почули єдине слово уран, який застосовується у ядерних бомбах і "все лягло в струнку та послідовну пропагандистську лінійку". Мовляв, недарма Володимир Зеленський згадував про Будапештський меморандум і ядерну зброю на Мюнхенській конференції з безпеки, так от тепер "англосакси почали постачати її Україні".

Росіяни не вміють критично мислити

Політолог зауважив, що російський масовий глядач мислить категоріями кліше, гасел і емоцій, які є інструментами пропаганди.

Він припустив, що західні партнери, коли оголошували про передачу таких снарядів вважали, що глядач є більш освіченим і не робитиме хибних причинно-наслідкових зв'язків. Однак не все суспільство вміє критично аналізувати почуту інформацію.

Інструментарій і механізм роботи пропаганди у Росії на надзвичайно високому рівні. Це питання не лише вихопленої тези, питання перекручування фактів, часткове замовчування інформації, підбору гостей, сюжетів. Вони не те що собаку з'їли в питанні інформаційної обробки населення, вони, певно, з'їли всіх собак, які в них проходили по цьому ринку,

– іронічно додав Вігіринський.

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Росіяни моніторять все

Експерт зауважив, що росіяни відстежують внутрішню повістку та зовнішню, все що відбувається у світі.

Вони підхопили інформацію про рецесію в США, фінансові проблеми банків тощо. А коли була інформація про катастрофу щодо розливу хімікатів в США, вони після цього відстежували всі сюжети, що стосувалися сходження вантажних потягів на американських залізничних коліях. Згодом системно формували думку про те, що США – це країна, в якій потяги сходять з рейок. Мовляв, вона технологічно відстала, потребує реновацій, занепадає фінансово тощо.

Росіяни до того ж і самі продукують інформацію, підкреслив політолог. Наприклад, створюють публічних осіб, які надають коментарі для російської інформаційно-пропагандистської машини, маючи певний статус та медійність в Росії. Їхнім завданням є критика інших країн та їхніх внутрішньополітичних процесів.

Ця пропагандистська машина – це не лише великі гроші, Скабєєва і Соловйов, це зокрема і обсяг інформації, який вони моніторять по країнах Африки, наприклад, про захоплення золотих рудників,

– додав мовець.

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