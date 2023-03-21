Российская пропагандистская машина имеет огромный опыт и системно работает, опираясь на невежество россиян и неумение критически анализировать информацию. Такой комментарий 24 Каналу дал политолог Андрей Вигиринский.

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Вигиринский отметил, что россияне начали вопить, что Украине западные партнеры поставляют чуть ли не ядерное оружие.

Пропагандисты услышали единственное слово уран, применяемый в ядерных бомбах и "все легло в стройную и последовательную пропагандистскую линейку". Мол, недаром Владимир Зеленский упоминал о Будапештском меморандуме и ядерном оружии на Мюнхенской конференции по безопасности, так вот теперь "англосаксы начали поставлять его Украине".

Россияне не умеют критически мыслить

Политолог отметил, что российский массовый зритель мыслит категориями клише, лозунгов и эмоций, являющимися инструментами пропаганды.

Он предположил, что западные партнеры, когда объявляли о передаче таких снарядов, считали, что зритель более образован и не будет делать ложных причинно-следственных связей. Однако не все общество умеет критически анализировать услышанную информацию.

Инструментарий и механизм работы пропаганды в России на очень высоком уровне. Это вопрос не только выхваченного тезиса, вопрос перекручивания фактов, частичное замалчивание информации, подбор гостей, сюжетов. Они не то что собаку съели в вопросе информационной обработки населения, они, вероятно, съели всех собак, которые у них проходили по этому рынку,

– иронически добавил Вигиринский.

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Россияне мониторят все

Эксперт отметил, что россияне отслеживают внутреннюю повестку и внешнюю, все происходящее в мире.

Они подхватили информацию о рецессии в США, финансовых проблемах банков и т.д. А когда была информация о крушении по разливу химикатов в США, они после этого отслеживали все сюжеты, касающиеся схождения грузовых поездов на американских железнодорожных путях. Впоследствии системно формировали мнение о том, что США – это страна, в которой поезда сходят с рельсов. Мол, она технологически отстала, требует реноваций, приходит в упадок финансово и т.д.

Россияне к тому же и сами производят информацию, подчеркнул политолог. Например, создают публичные лица, которые предоставляют комментарии для российской информационно-пропагандистской машины, имея определенный статус и медийность в России. Их задача – критика других стран и их внутриполитических процессов.

Эта пропагандистская машина – это не только большие деньги, Скабеева и Соловьев, это в том числе объем информации, который они мониторят по странам Африки, например, о захвате золотых рудников,

– добавил говорящий.

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