Глава Міноборони України сам проїхався на британському танку. Ефектне відео він опублікував у своєму твітері.
Важливо Найбільш технічно досконалий танк: військовий експерт назвав переваги Challenger 2
Україна отримала перші танки Challenger 2 від Великої Британії. Скільки саме одиниць такої техніки вже прибули до України, наразі невідомо, однак міністр оборони Резніков вже показав їх у дії.
Глава Міноборони України сам проїхався на британському танку. Ефектне відео він опублікував у своєму твітері.
Важливо Найбільш технічно досконалий танк: військовий експерт назвав переваги Challenger 2