У понеділок, 27 березня, повідомили, що українські військовослужбовці повертатимуться додому з Великої Британії після танкових навчань на Challenger 2. Зауважимо, що в Лондоні ще в січня пообіцяли нам передати ескадрилью одиниць цієї військової техніки – тобто 14 штук танків.

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ЗСУ готуються до контрнаступу

Як зазначили в The Guardian, ці навчання були вкрай важливими, адже танки Challenger Київ планував використовувати під час потенційного контрнаступу.

Українські екіпажі повернулися додому після завершення навчання у Великій Британії на британських танках, які планують використовувати під час контрнаступу проти Росії. Як вважають, він (контрнаступ – 24 Канал) уже готується,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там наведена заява міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, який констатував, що українські військові надихають своєю рішучістю під час навчань. Він додав, що Лондон продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, зокрема, військовою технікою.

Зверніть увагу! У міноборони Британії проінформували, що українські екіпажі пройшли навчання, яке включало інструкції стосовно того, як, скажімо, командувати, водити та працювати разом на танку Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати ворожі цілі та вражати їх.

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