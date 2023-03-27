В понедельник, 27 марта, сообщили, что украинские военнослужащие будут возвращаться домой из Великобритании после танковых учений на Challenger 2. Заметим, что в Лондоне еще в январе пообещали нам передать эскадрилью единиц этой военной техники – то есть 14 штук танков.

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ВСУ готовятся к контрнаступлению

Как отметили в The Guardian, эти учения были крайне важны, ведь танки Challenger Киев планировал использовать во время потенциального контрнаступления.

Украинские экипажи вернулись домой после завершения учебы в Великобритании на британских танках, которые планируют использовать при контрнаступлении против России. Как полагают, оно (контрнаступление – 24 Канал) уже готовится,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там приведено заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, констатировавшего, что украинские военные вдохновляют своей решимостью во время учений. Он добавил, что Лондон будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в частности, военной техникой.

Обратите внимание! В минобороны Британии проинформировали, что украинские экипажи прошли обучение, включавшее инструкции относительно того, как, скажем, командовать, водить и работать вместе на танке Challenger 2, а также эффективно идентифицировать враждебные цели и поражать их.

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