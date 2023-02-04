В Минобороны страны уверяют, что наши воины учатся очень быстро. Таким образом, сроки поставки этих танков в Украину сокращаются.
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Как проходят учения
На этой неделе танкисты Вооруженных Сил Украины быстро освоили управление мощным Challenger 2,
– говорится в сообщении.
Напомним, что недавно украинские военные прибыли в Великобританию для учений на танках Challenger 2. Правительство Великобритании предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне.
Военные учения в Британии / Фото Минобороны Великобритании
Следует также отметить, что премьер Британии Риши Сунак не исключает поставок истребителей Украине. Хотя и объяснил, что обучение наших военных на них может продолжаться месяцами, если не годами.
Премьер также уточнил, что вопрос состоит в том, какую поддержку они могут оказать Украине, чтобы она имела наибольшее значение.
В частности, Риши Сунак напомнил, что Великобритания одной из первых стран поставила тяжелые танки Украине. Затем решение приняли и другие страны.
Какие страны готовы предоставить Украине танки
После судьбоносных решений партнеров Украина получит десятки танков, в частности:
- США – 31 танк M1A2 Abrams;
- Германия – 14 танков Leopard 2;
- Великобритания – 14 танков Challenger 2;
- Польша – 60 танков PT-91 и 14 Leopard 2;
- Норвегия – 8 танков Leopard 2;
- Португалия и Канада – по 4 танка Leopard 2;
- Нидерланды планируют купить 18 Leopard 2, арендуемые у Германии, чтобы передать Украине;
- Испания – от 4 до 6 германских танков;
- Словакия – 30 танков Т-72.
Финляндия, Дания и Бельгия размышляют о присоединении к коалиции, а Швеция планирует передать собственный аналог немецких танков.