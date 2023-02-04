У Міноборони країни запевняють, що наші воїни вчаться дуже швидко. Таким чином терміни постачання цих танків до України скорочуються.

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Як проходять навчання

Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові прибули до Великої Британії для навчань на танках Challenger 2. Уряд Британії надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.

Військові навчання у Британії / Фото Міноборони Великої Британії

Варто також зазначити, що прем'єр Британії Ріші Сунак не виключає постачання винищувачів Україні. Хоча й пояснив, що навчання наших військових на них може тривати місяцями, якщо й не роками.

Прем'єр також уточнив, що питання полягає в тому, яку підтримку вони можуть надати Україні, щоб вона мала найбільше значення.

Зокрема, Ріші Сунак пригадав, що Велика Британія однією з перших країн поставила важкі танки Україні. Потім рішення ухвалили й інші країни.

Які країни готові надати Україні танки

Після доленосних рішень партнерів Україна отримає десятки танків, зокрема:

США – 31 танк M1A2 Abrams;

Німеччина – 14 танків Leopard 2;

Велика Британія – 14 танків Challenger 2;

Польща – 60 танків PT-91 та 14 Leopard 2;

Норвегія – 8 танків Leopard 2;

Португалія та Канада – по 4 танки Leopard 2;

Нідерланди планують купити 18 Leopard 2, які орендують в Німеччини, щоб передати Україні;

Іспанія – від 4 до 6 німецьких танків;

Словаччина – 30 танків Т-72.

Фінляндія, Данія та Бельгія роздумують над приєднанням до коаліції, а Швеція планує передати власний аналог німецьких танків.