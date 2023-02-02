Аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький зазначив, що терміни поставок британських Challenger 2 та німецьких Leopard 2 залежатимуть від тривалості підготовки українських військових. Ситуація з американськими Abrams складніша.

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Коли танки прибудуть до України

Борис Кременецький заявив, що західні танки на полі бою будуть до літа. Тобто навесні Україна очікує їхнього прибуття. Зараз тривають навчання екіпажів у різних країнах світу і це теж дещо тривалий процес.

Зараз створена "танкова коаліція" – низка країн, які готові нам надати танки, йдеться про Leopard, Велика Британія нам пообіцяла надати 14 танків Challenger, – це ті танки, які ми можемо отримати практично найближчим часом, але вони вимагатимуть певної підготовки екіпажу. Є ініціативи Великої Британії, Польщі та Німеччини щодо підготовки наших фахівців, тому це буде відбуватися в різних країнах. Але треба розуміти, що потрібно не лише підготувати екіпаж танка, треба навчити злагоджено діяти у складі підрозділів,

– наголосив Кременецький.

Аташе підкреслив, що Україна розраховує на отримання танків навесні, бо в України немає часу чекати на техніку до літа.

Однак американські танки, за словами посадовця, надійдуть до нас найпізніше, адже зараз USAI виділяє кошти на замовлення та виготовлення цієї техніки, через що потрібно більше часу. Тут поки не прогнозують приблизних термінів прибуття.

Хто надає Україні танки

Після важливих рішень партнерів та союзників Україна отримає десятки танків, зокрема:

США надають 31 танк M1A2 Abrams;

Німеччина надає 14 танків Leopard 2;

Велика Британія надає 14 танків Challenger 2;

60 танків PT-91 та 14 Leopard 2 планує надати Польща;

Норвегія надасть 8 танків Leopard 2;

Португалія та Канада нададуть по 4 танки Leopard 2;

Нідерланди планують купити 18 Leopard 2, які орендують в Німеччини, щоб передати Україні;

Іспанія першою партією готова надати від 4 до 6 німецьких танків;

Словаччина висловила готовність надати нам 30 танків Т-72.

Фінляндія, Данія та Бельгія роздумують над приєднанням до коаліції, а Швеція планує передати власний аналог німецьких танків.