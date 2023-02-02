Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила сьогодні, 2 лютого. Таким чином, ця допомога надзвичайно важлива для нашої держави.

До речі ЄС погодив 500 мільйонів військової допомоги для України: Угорщина відмовилась від блокування

ЄС виділив нову допомогу Україні

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Рада ЄС виділила сьомий пакет у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру.

Окрім цього, наша країна отримає 45 мільйонів євро для місії військової допомоги ЄС.

Я вдячний за життєво важливу безпекову допомогу ЄС, яка наближає нас до перемоги над російським агресором,

– зазначив Кулеба.

Військова допомога Україні від інших країн