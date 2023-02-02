Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила сьогодні, 2 лютого. Таким чином, ця допомога надзвичайно важлива для нашої держави.
До речі ЄС погодив 500 мільйонів військової допомоги для України: Угорщина відмовилась від блокування
ЄС виділив нову допомогу Україні
Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Рада ЄС виділила сьомий пакет у розмірі 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру.
Окрім цього, наша країна отримає 45 мільйонів євро для місії військової допомоги ЄС.
Я вдячний за життєво важливу безпекову допомогу ЄС, яка наближає нас до перемоги над російським агресором,
– зазначив Кулеба.
Військова допомога Україні від інших країн
- США 6 січня оголосили пакет допомоги на 3 мільярди доларів. У Пентагоні опублікували повний перелік зброї, яку нададуть Україні.
- Так, у межах нового пакету допомоги США нададуть Україні: 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів; 100 бронетранспортерів M113; 55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP); 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV) та багато іншого.
- Україна отримає від Франції радари для протиповітряної оборони Ground Master 200 (GM 200). Вони суттєво посилять можливості нашої ППО у боротьбі із ворожими літальними об'єктами.
- Франція надасть Україні додаткові самохідні артилерійські установки Caesar, які вдало зарекомендували себе на фронті. Париж поставить нашій країні ще 12 цих установок.
- Також Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні. Вони планують випустити декілька тисяч таких боєприпасів.