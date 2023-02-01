Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що такого типу радарів нам потрібно якомога більше.
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Які об'єкти можуть фіксувати GM 200
Коваленко розповів, що радари Ground Master 200 застосовувалися у бойових діях. Це досить ефективний радар, який фіксує об'єкти та цілі як на дуже малих висотах, так і на максимальних – до 24 кілометрів, і навіть більше, незалежно від того, які погодні умови та навколишнє середовище.
Також, за його словами, ці радари мають можливість фіксації спостереження на відстані до 250 кілометрів, а використання їх у бойовому режимі – приблизно до 100 кілометрів.
Найголовніше те, що вони однаково ефективні як проти досить швидких об'єктів, цілей, так і повільних та малогабаритних,
– заявив Коваленко.
Тобто, пояснив він, GM200 однаково ефективні як проти винищувачів та крилатих ракет, так і проти БпЛА, особливо, якщо мовиться про дрони класу 1, тобто маленькі. Також у них досить швидка оновлюваність інформації – фактично приблизно до 1,5 секунди. Тож це дуже ефективна зброя.
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Радари GM 200 дуже ефективні проти дронів
Військово-політичний оглядач зауважив, що основна загроза для нас зараз – ракетні обстріли, а також використання російськими окупантами БпЛА Shahed-131, Shahed-136 та інших малогабаритних об'єктів.
Саме проти них вони максимально ефективні,
– наголосив Коваленко.
За його словами, питання лише в тім, у якій кількості їх передадуть Україні. Тому що нам нині такого типу радарів потрібно якомога більше.
Більше про допомогу Україні від Франції
- Франція надасть Україні додаткові самохідні артилерійські установки Caesar, які вдало зарекомендували себе на фронті. Париж поставить нашій країні ще 12 цих установок.
- Також у Парижі та Римі ухвалили рішення про передачу українській армії 700 ракет Aster для установок SAMP-T. Власне, про цю угоду щодо закупівлі 700 ракет повідомили західні видання з посиланням на міністерство збройних сил Франції.
- Крім того, Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні. Вони планують випустити декілька тисяч таких боєприпасів.