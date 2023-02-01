Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, те, що Росія планує новий наступ, було зрозуміло ще у серпні – вересні 2022 року.

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Як зазначив Гетьман, ЗСУ готуються до нової ворожої атаки. Однак, аби дати відсіч окупантам, українським захисникам потрібно отримати додаткові види озброєння.

"Танк у захисті – гармата на гусеницях"

Майор запасу ЗСУ нагадав, що довгоочікуваною новиною для України стало те, що західні партнери нададуть нам сучасні танки. Однак, за словами Гетьмана, просто зараз у ЗСУ немає нагальної потреби у великій кількості таких машин.

"У захисті танк за великим рахунком – лише гармата на гусеницях", – зауважив військовий аналітик.

Він додав, що танки нам будуть потрібні трохи пізніше, коли ЗСУ будуть повністю готові до контрнаступальних дій.

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Україні конче потрібна артилерія

Натомість зараз є нагальна потреба у гарматах. За словами Гетьмана, війна між Україною та Росією – це багато у чому битва артилерії. Перевагу отримує та сторона, у якої навіть не те, що більше гармат, а більше саме якісної та високоточної артилерії.

Для нас дуже важливо отримати самохідні артилерійські установки та все інше, що пов'язане з артилерією. І дуже важливо – це велика кількість боєприпасів,

– наголосив майор запасу ЗСУ.

Він додав, що артилерія дозволяє ефективно захищатися, знищуючи ворога як на невеликій, так і максимальній відстані.

Інші нагальні потреби ЗСУ

Також, за словами військового аналітика, ЗСУ мають потреби і в інших видах військової техніки.

Україні потрібні БПЛА та інші речі для аеророзвідки.

Також Києву конче потрібні літаки та гелікоптери, які дозволяють нищити ворога з повітря.

Майор запасу ЗСУ додав, що все це посилить можливості українських захисників під час протидії ймовірній атаці з боку Росії.

"Ми знаємо, що і де планують росіяни"

Гетьман погодився з припущенням секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що російські окупанти можуть повторити спробу повномасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 24 лютого 2022 року. Тобто, ймовірно, росіяни можуть атакувати з Півночі, Сходу та Півдня.

"Ми знаємо, що і де вони планують. Якщо нам зараз передадуть велику кількість набоїв та трішечки гармат, то оце і є та зброя, яка може зупинити наступальні дії ворога", – наголосив ветеран російсько-української війни.

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