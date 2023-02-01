До пакета військової допомоги можуть увійни ракети більшої дальності. Про це для Reuters анонімно повідомили з двох джерел.

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Оголосити про пакет озброєння мають цього тижня. Ракети, які туди, ймовірно, увійдуть, битимуть на відстань до 150 кілометрів.

Що увійде до пакета

Військова допомога також включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin. Чиновники для Reuters зазначили, що 1,725 ​​мільярда доларів надійде від програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Завдяки їй адміністрація президента Джо Байдена може отримувати зброю від промисловості, а не з запасів США.

У джерелах журналістів зазначили, що США відхилили запит України на ракети ATACMS з радіусом дії до 297 кілометрів.