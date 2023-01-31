Про це 31 січня заявили у Міністерстві фінансів США. Зазначили, що наразі немає жодних ознак, що Україна не за призначенням використовує допомогу.

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"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні. Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена", – сказала представниця Міністерства фінансів Меган Аппер.

Стежитимуть за ситуацією

Аппер повідомила, що Міністерство фінансів продовжить тісно працювати зі Світовим банком. Вони відстежуватимуть всі виплати від США.

Щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також щоб з Україною та іншими партнерами боротися з корупцією, – наголосила представниця Мінфіну.

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