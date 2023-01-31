Об этом заявили 31 января в Министерстве финансов США. Отметили, что пока нет никаких признаков, что Украина не по назначению использует помощь.

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"У нас нет никаких признаков того, что средства США были использованы не по назначению в Украине. Мы приветствуем текущие усилия украинской власти по сотрудничеству с нами, чтобы обеспечить надлежащие гарантии, чтобы помощь США доходила до тех, кому она предназначена", – сказала представительница Министерство финансов Меган Аппер.

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Аппер сообщила, что Министерство финансов продолжит тесно работать с Всемирным банком. Они будут отслеживать все выплаты США.

Чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также чтобы с Украиной и другими партнерами бороться с коррупцией, – подчеркнула представитель Минфина.

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